Anuncian acciones legales tras violento incidente en la Urgencia del Hospital San José de Casablanca

El Hospital San José de Casablanca (HSJC) informó que durante la madrugada del domingo 7, se produjo un grave incidente en el sector de Urgencia, que involucró a usuarios del recinto y derivó en agresiones tanto verbales como físicas contra otras personas y personal de seguridad.

Según el reporte entregado por funcionarios de esta unidad, ingresaron al hospital tres individuos —las identidades no se divulgarán mientras dure la investigación—, siendo uno de ellos atendido por una mordedura de perro.

Mientras aguardaban atención, los otros sujetos comenzaron a consumir bebidas alcohólicas en las dependencias del establecimiento. Ante esta situación, el guardia de turno les advirtió que no estaba permitido el consumo de licor en el recinto, lo que generó una discusión.

Al instante, se solicitó la concurrencia de efectivos de Carabineros, quienes llegaron oportunamente. Sin embargo, al no encontrar pruebas del consumo, se vieron impedidos de adoptar las medidas correspondientes. En forma posterior, los mismos individuos comenzaron a hostigar a otra persona en el estacionamiento, lo que provocó una confrontación con los familiares de esta última, desencadenando agresiones verbales y físicas.

Durante el incidente, uno de los guardias del HSJC recibió un golpe en la cabeza, dicho impacto no tuvo consecuencias graves, ya que portaba casco de protección.

El personal de seguridad, en tanto, debió trasladar a pacientes ajenos a los hechos hasta lugares seguros para resguardarlos.

Finalmente, con la llegada de un segundo contingente de Carabineros, la situación fue controlada y se procedió a la detención de los involucrados, luego de la constatación de lesiones.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

El director (s) del Hospital San José de Casablanca, Juan Correa, condenó enérgicamente este tipo de hechos de violencia, que ponen en riesgo la integridad de pacientes, usuarios y funcionarios del recinto asistencial.

En ese sentido, el establecimiento ha resuelto presentar acciones judiciales contra quienes resulten responsables, con el objetivo de que hechos de esta naturaleza no queden impunes.

Asimismo, el hospital ha iniciado una ronda de reuniones con las autoridades competentes para reforzar el resguardo policial en el sector, considerando que este no es el primer incidente de similares características que afecta al establecimiento.

“Condenamos categóricamente este tipo de hechos que ponen en riesgo a pacientes, usuarios, trabajadores de empresas de servicios y por cierto, a funcionarios de nuestro hospital. Hemos instruido la presentación de acciones judiciales contra quienes resulten responsables y hemos solicitado mayor resguardo policial, porque no es la primera vez que vivimos situaciones de violencia. Nuestra prioridad siempre será garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de nuestro recinto asistencial, tanto para nuestros funcionarios como para los usuarios”, expuso Correa.

VIDEO:

PURANOTICIA