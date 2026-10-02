Antonella Pecchenino aborda los desafíos de su gestión al mando de Indap: “Ya no es el Chile rural de los tiempos en que se creó”

En un hito institucional para el sector agrícola, Antonella Pecchenino Lobos asumió la conducción del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). El nombramiento marca una impronta histórica al tratarse de la primera mujer en liderar la dirección nacional de este servicio. Su llegada al cargo se concreta a través del sistema de Alta Dirección Pública, respaldada por una amplia experiencia académica y profesional vinculada al mundo rural.

La carrera de Pecchenino en el organismo comenzó en la región de Valparaíso, donde se desempeñó como directora regional, para posteriormente asumir como subdirectora nacional. Su trayectoria abarca además el ámbito educativo agrícola como directora de operaciones en SNA EDUCA, sumado a su reciente paso por la representación edilicia como concejala en Viña del Mar, posición a la que renunció para asumir este nuevo mandato.

Respecto a la relevancia de su designación y al componente de género en la alta dirección pública, la nueva autoridad nacional dialogó en entrevista con Puranoticia.cl y destacó:

"Creo que es un cambio que hemos tenido en la sociedad, en el país. Las mujeres empezaron a estudiar, pasaron años, tuvimos experiencias, y yo creo que hoy día se ve reflejado, no lo que pasa hoy día, sino que una historia de cambio de nuestra sociedad. Y bueno, a mí me tocó estar en esta posición".

Además agregó que está "muy agradecida (…) podría haberle tocado a otra persona también. Pero muy contenta entendiendo que la diferencia no es el género, sino que la diferencia es la persona que está capacitada para asumir un desafío importante como es este en el INDAP".

En cuanto a su recorrido profesional dentro de la institución y el origen de su vínculo con la gestión pública, la ingeniera agrónoma recordó sus inicios:

"Partió en el INDAP Valparaíso y también en una mezcla técnica-política. Yo entré directamente a la dirección regional, sin haber tenido un cargo en una dirección pública. De hecho nunca había sido funcionario público. Y entré con el gobierno Sebastián Piñera I".

Al rememorar cómo se gestó su primera incursión en la administración pública y su posterior ascenso a la subdirección nacional del organismo, Pecchenino detalló el escenario en que fue convocada:

"Es el primero que me invita. En un cambio de gobierno que fue donde efectivamente la derecha no había sido gobierno hace mucho tiempo y por lo tanto el que asumiera, el presidente Piñera, significó que tuvieron que buscar personas fuera del círculo, la órbita, normalmente acostumbrada a funcionar en ese círculo político. Porque hubo mucha gente que se incorporó al servicio público que no había participado antes. (…) A mí me fue muy bien, estuve como un año y medio ahí en la quinta región y luego me fui a la subdirección nacional con Ricardo Aristía, que en ese tiempo era el director nacional, donde tuve una muy buena experiencia laboral y ahora cuando me invitaron a ser parte de desafío, yo no lo dudé ninguna vez".

Además, menciona que: "yo sé que tenía las competencias, tenía la experiencia, tengo las ganas y tengo el tiempo para poder hacer un buen trabajo en el tiempo que me lo requiera".

De cara al futuro de la institución y a los desafíos de la agricultura rural moderna, la profesional planteó los principales objetivos que guiarán su trabajo al mando del servicio:

"Una de mis metas, no solamente es atender en mejores condiciones a los pequeños agricultores, sino que fortalecer el servicio entendiendo que ya no es el servicio con la sociedad, el campo y el Chile rural de los tiempos en que se creó, sino que es otro. Pero sí también dándole valor a los programas".

Con esta visión orientada a la modernización y al fortalecimiento del apoyo técnico en terreno, la nueva directora nacional busca encabezar una gestión capaz de responder de manera eficiente a las distintas realidades territoriales y productivas del país.

PURANOTICIA