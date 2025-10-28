Antisociales sustraen más de 4,5 millones de pesos desde conocido kiosco en Limache

Un grupo de delincuentes perpetró un millonario robo a un conocido kiosco de Limache, denominado «El Madrugador», desde donde sustrajeron dinero en efectivo, cigarrillos, máquinas de cobro y otras especies.

La propietaria del negocio detectó que los accesos estaban forzados y que hasta la estructura ingresaron antisociales para apoderarse del botín, el que fue avaluado en alrededor de 4,5 millones de pesos.

Fue la propia mujer, identificada como Patricia –según consigna el medio local Ver-TV Producción– la que realizó la denuncia ante Carabineros, quienes llegaron al sitio del suceso para iniciar una serie de diligencias.

La víctima de este millonario robo señaló que el daño provocado es "inmenso", ya que esto les significa partir de cero con su emprendimiento ubicado en Limache. No obstante, aseguró que continuará "con más fuerza que antes".

PURANOTICIA