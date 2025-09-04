Restaurante «Don Tito» sufre segundo robo en el año y dueño reclama falta de seguridad en zona oriente de Viña del Mar

Un nuevo asalto afectó al tradicional restaurante «Don Tito», ubicado en el sector oriente de Viña del Mar, un hecho que se suma a otro robo ocurrido a inicios de 2025.

Los delincuentes ingresaron durante la madrugada de este jueves 4 de septiembre y sustrajeron diversas especies desde su interior.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los delincuentes accedieron al local a través de un forado que realizaron en la estructura del inmueble.

El robo fue descubierto por el propio dueño del local, Héctor González, quien expresó su frustración ante la situación y la falta de seguridad en el sector.

En conversación con Puranoticia.cl, el propietario del restaurante viñamarino afirmó que “no tenemos protección en el sector Oriente de la ciudad”.

También hizo un llamado directo a las autoridades, enfatizando que no se necesitan "más mesas de trabajo", sino "medidas concretas para dar mayor seguridad".

Este es el segundo robo que sufre el restaurante en lo que va del año.

El hecho ha generado gran preocupación en su dueño y los clientes habituales, quienes ven cómo la inseguridad golpea a uno de los locales más reconocidos de Viña del Mar.

