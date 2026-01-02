Antisociales golpean a conductor con arma de fuego y roban su vehículo en Valparaíso

Una serie de diligencias realiza Carabineros, con el objetivo de dar con el paradero de cuatro delincuentes que robaron un automóvil en Valparaíso.

El violento delito tuvo lugar en una estación de servicio ubicada en la avenida Matta del cerro Los Placeres, en la parte alta de la comuna porteña.

A eso del mediodía de este viernes 2 de enero, los cuatro sujetos –a rostros cubiertos– agredieron al conductor con la empuñadora de un arma de fuego.

Tras ello, abordaron el station wagon y escaparon en dirección desconocida.

Desde la institución policial indicaron que los antecedentes del procedimiento fueron informados al Ministerio Público para que instruya los pasos a seguir.

(Imagen de referencia)

