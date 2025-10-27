Antigua estación de trenes de Catapilco vuelve a la vida convertida en centro cultural

Durante 13 meses se desarrollaron los trabajos que hoy dan nueva vida a uno de los espacios más emblemáticos de la comuna de Zapallar: la ex estación de Catapilco, una joya arquitectónica de la red ferroviaria que fue restaurada y puesta en valor como el futuro Centro Cultural de la localidad.

El proyecto, denominado «Puesta en Valor Ex Estación de Catapilco», contó con una inversión municipal de $719.132.685 y comenzó su ejecución el 11 de septiembre de 2024 con el objetivo de rescatar un inmueble patrimonial en avanzado estado de deterioro y transformarlo en un espacio de encuentro, aprendizaje y creación cultural para la comunidad.

La directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Carolina Carrasco, explicó que la restauración implicó un trabajo de alta complejidad técnica pues “antes de este proyecto nos enfrentábamos a una estructura con un deterioro considerable producto del paso del tiempo pero con el desarrollo de esta iniciativa, iniciamos un proceso de restauración integral que respetó la volumetría original y los materiales característicos del edificio, incorporando al mismo tiempo mejoras estructurales y de accesibilidad que permiten proyectar su uso cultural y ciudadano con estándares de muy buena calidad”.

Para la profesional, esta intervención “más que una recuperación arquitectónica es un gesto de preservación simbólica, porque revitalizamos un edificio que fue testigo del desarrollo ferroviario del siglo XIX y que hoy vuelve a ser parte de la comuna”.

El alcalde Gustavo Alessandri, en tanto, destacó el sentido histórico y social del proyecto señalando que “este centro cultural será un punto de encuentro que unirá el pasado y el presente de nuestra comuna y será un espacio que nos enseña que no se trata de hacer desaparecer lo que parece antiguo, sino de darle una nueva vida, rescatando lo que para todos fue un ícono de nuestra historia”.

