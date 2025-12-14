Anticuario de 73 años fue detenido por la Bidema de Valparaíso por mantener 36 piezas arqueológicas de culturas precolombinas

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI Valparaíso lograron identificar y ubicar a un anticuario chileno, de 73 años, que mantenía en su poder especies precolombinas.

A partir de estos antecedentes, el personal policial se trasladó hasta la localidad de Paihuano–Alcohuaz, en la región de Coquimbo, donde se efectuó una entrada y registro al domicilio del imputado, quien mantenía en su poder diversas piezas precolombinas y restos bioantropológicos, los cuales se encontraban sin autorización y en infracción a la normativa que protege los Monumentos Nacionales.

Gracias al trabajo especializado de la Bidema Valparaíso, se logró determinar que el sujeto almacenaba un total de 36 piezas arqueológicas pertenecientes a distintas culturas precolombinas, además de restos bioantropológicos, todos ellos catalogados como Monumento Nacional debido a su valor patrimonial.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Vicuña, el aprehendido quedó en calidad de apercibido, mientras que los detectives continúan con las indagaciones para establecer la data, origen y contexto cultural de las especies incautadas.

