Ante la nueva alza de combustibles: Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso confirma movilizaciones

La Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (Fedequinta) anunció movilizaciones ante la nueva alza de los combustibles.

La organización confirmó que llevará a cabo las manifestaciones tras el nuevo incremento confirmado para este jueves por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Fedequinta indicó que las manifestaciones se producirán desde las 08:00 horas del próximo lunes, específicamente en el enlace Algarrobo de la Ruta 68.

Cabe señalar que la federación había deslizado una posible movilización si es que se concretaba una nueva alza de combustible. La principal razón de la molestia del gremio es que los generadores de carga se niegan a absorber los costos de la subida de los hidrocarburos.

En diálogo con Portal Portuario, el presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, manifestó su molestia con la escasa ayuda que han recibido una vez que se anunció el incremento de las tarifas en los combustibles.

“El ministro de Hacienda dijo (Jorge Quiroz) que nadie hace milagros y, por lo tanto, debíamos traspasar los costos del alza de los combustibles a los consumidores, sin darnos ninguna herramienta, sin darnos tiempo- Nos dejó en un zapato chino”, sostuvo.

Además, señaló que “hoy le estamos haciendo una propuesta al Ejecutivo que no hagan más alzas, ya que no me hemos podido traspasar los costos. Estamos peleando con los generadores de carga y no hemos llegado a buenos términos. Algunos han perdido sus clientes y eso ha significado que la competencia de otras entidades que manejan transportes nos estén quitando los clientes a menos tarifa”.

Finalmente, había advertido que "la determinación de la Federación es que nosotros no vamos aceptar ninguna alza de combustible más y si eso llega a suceder la semana que viene, ahora sí que definitivamente nos vamos a movilizar”.

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