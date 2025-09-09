Animalistas convocan a manifestación regional contra las prácticas crueles hacia los animales durante Fiestas Patrias en Valparaíso

En el marco de las Fiestas Patrias, el colectivo Animalistas Unidos Chile hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la marcha nacional denominada «Por Tradiciones sin Crueldad Animal», convocada para este sábado 13 de septiembre en Valparaíso.

El objetivo de la manifestación es avanzar hacia celebraciones éticas y respetuosas, donde la diversión no dependa del sufrimiento de otros seres vivos, como ocurre en prácticas que aún persisten y que implican violencia y crueldad hacia animales y que lamentablemente se intensifican en estas fechas, como los son el rodeo, las carreras de galgos, los coleos, las jineteadas, las peleas de gallos, las peleas de perros, entre otras.

Desde el colectivo Animalistas Unidos Chile enfatizaron en la idea de destacar y potenciar el patrimonio cultural amplio y valioso que tiene Chile con prácticas que no requieran maltrato y que motiven al juego sano y lúdico, como es el emboque, el trompo, la rayuela, el volantín, los bailes típicos y otras tradiciones que fomentan la convivencia, respeto y la alegría.

"Es importante que este septiembre salgamos a las calles por tradiciones sin crueldad. El rodeo, carreras de perros y otras prácticas violentas no representan nuestra cultura y son sufrimiento. Tenemos juegos, bailes y celebraciones que nos unen y alegran sin dañar a nadie. Movilicémonos para decir fuerte y claro: el maltrato no es tradición", señalaron desde la organización.

Asimismo, invitaron a difundir la actividad en redes sociales usando el hashtag #PorTradicionesSinCrueldad o etiquetando a @animalistas.unidoschile en Instagram, donde también se encuentra el enlace para unirse al grupo de WhatsApp destinado a fundaciones, agrupaciones, refugios y rescatistas independientes interesados en participar en la organización.

La manifestación pacífica que se realizará a nivel nacional, se llevará a cabo el día sábado 13 de septiembre, siendo plaza Sotomayor el punto de encuentro en la ciudad de Valparaíso, para comenzar a marchar a las 12:00 horas hasta la plaza Victoria.

(Imagen: Cristian Soto Quiroz)

