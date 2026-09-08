Andrés Celis se aleja de sus labores legislativas para someterse a trasplante de médula y promete volver "con más fuerza y energía"

Una pausa obligada, pero también cargada de esperanza. Así enfrenta el diputado Andrés Celis Montt, militante de Renovación Nacional (RN) y representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso, una nueva etapa de su vida marcada por un importante desafío de vida que lo llevará a alejarse temporalmente de sus labores presenciales.

El parlamentario ya había hecho público que desde que nació convive con una mielodisplasia, una condición que ha acompañado toda su vida, pero que nunca se transformó en un impedimento para desarrollar sus actividades, trabajar, recorrer las 12 comunas de su distrito y mantener el contacto permanente con sus vecinos.

Ahora, sin embargo, deberá enfrentar un proceso distinto: someterse a un trasplante de médula, tratamiento que le permitirá abordar de manera definitiva esta condición.

La decisión de comunicarlo públicamente no sólo responde a su ausencia temporal de las actividades en terreno, sino también a la necesidad de explicarles directamente a quienes lo han acompañado durante su trayectoria por qué, durante un tiempo, ya no estará recorriendo las comunas ni participando presencialmente de las actividades que habitualmente desarrolla de la mano de dirigentes y vecinos.

"Desde que nací convivo con una mielodisplasia. Ha sido parte de toda mi vida, pero nunca un impedimento para trabajar, recorrer nuestras comunas, encontrarme con ustedes y dedicarme plenamente a una labor que me apasiona", comenzó expresando el congresista que cursa su tercer periodo legislativo.

UNA PAUSA NECESARIA

Celis deberá concentrar ahora todas sus energías en este proceso, dejando momentáneamente algunas de las actividades que han marcado su trabajo político y territorial. Al respecto, explicó que "hoy debo someterme a un trasplante de médula, el tratamiento indicado para abordar de manera definitiva esta condición".

Sobre ello, el representante de la zona costera de la región de Valparaíso detalló que "esto me obligará a alejarme temporalmente de las actividades presenciales y del trabajo en terreno para dedicar toda mi energía a este proceso".

No se trata, sin embargo, de un adiós a la actividad que ha desarrollado durante estos años, sino de una pausa necesaria para enfrentar el tratamiento y recuperarse. "Cuando esta etapa haya finalizado y me encuentre completamente recuperado, retomaré mis actividades con más fuerza y energía", afirmó.

De igual forma, adelantó que durante este período, "mi equipo continuará funcionando con normalidad, atendiendo las necesidades de nuestros vecinos y dando seguimiento a todas las gestiones en curso. Pueden comunicarse con total confianza a través de nuestros canales habituales ante cualquier denuncia, solicitud o requerimiento. Estaremos disponibles para escucharlos, orientarlos y realizar las gestiones que correspondan".

DESEO DE REGRESAR

En medio de este proceso, el parlamentario también tuvo palabras para quienes han manifestado su preocupación y cariño luego de conocer la situación que enfrenta, diciendo que "agradezco de corazón cada mensaje y todas las muestras de cariño y preocupación que he recibido".

Y lo hará, según sus propias palabras, acompañado por su familia y con la mirada puesta en la recuperación, ya que "enfrento este proceso acompañado por mi familia, con tranquilidad, confianza y todas las ganas de volver para seguir trabajando junto a ustedes".

Así, quien durante años ha continuado con su vida personal, laboral y política conviviendo con una condición presente desde su nacimiento, deberá ahora detener por un momento ese ritmo para concentrarse en algo mucho más personal: su recuperación. Será un período de distancia de las calles, de las reuniones y del contacto presencial que solía tener con sus vecinos, pero que el propio diputado espera que sea sólo eso: una pausa antes de volver a hacer aquello que, según afirmó, le apasiona.

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