"Ándate, fascista y corrupta": Camila Flores fue blanco de feroz funa en feria de Viña del Mar

Una feroz funa recibió la diputada Camila Flores (RN) en su visita a la feria Caupolicán, ubicada en el sector de Gómez Carreño, en la parte alta de Viña del Mar, en el marco de su campaña electoral donde aspira a llegar al Senado por la región de Valparaíso.

La parlamentaria de Renovación Nacional llegó al lugar junto a parte de su equipo, siendo increpada desde un primer momento por un hombre que lucía una camiseta de Everton de Viña del Mar, quien la acusaba de ser "fascista" y "corrupta".

La situación fue registrada a través de un video, el cual al ser publicado en redes sociales rápidamente se viralizó, acompañado de comentarios que criticaban la funa por parte del sujeto como por otros que aplaudían el haberla increpado.

Mientras la legisladora por el Distrito 6 del interior de la V Región entregaba folletos, el hombre detectó su presencia y comenzó a gritarle, lo que provocó que un miembro de su seguridad lo mantuviera alejado lo más posible de la parlamentaria.

En este contexto, se generó un momento de suma tensión cuando el enardecido comprador de la feria insultó al funcionario de seguridad que al parecer lo habría empujado para asegurar cierta distancia con la diputada.

A su vez, una mujer del equipo de Camila Flores se acercó al hombre para comenzar a gritar al lado de él, como una forma de contrarrestar sus fuertes palabras.

El hecho se vivió a tan sólo una semana de la Elección Parlamentaria donde, recordemos, Camila Flores busca dar el salto de la Cámara al Senado, en representación de RN.

