Analista político advierte complejo momento del Presidente José Antonio Kast: “Ya perdió la mitad del capital político”

El panorama político para el actual gobierno atraviesa semanas críticas. Según los últimos datos de la encuesta Criteria, el presidente José Antonio Kast registra un 51% de desaprobación, igualando su punto más alto de rechazo desde el inicio de su gestión el pasado 11 de marzo.

Para Felipe Vergara, doctor en comunicación y académico de la Universidad Andrés Bello, la caída ha sido drástica. "El presidente está en un momento muy complejo (...) ya perdió la mitad del capital político en menos de dos meses", señaló el experto en conversación con Puranoticia.cl.

EL CONTRASTE CON GABRIEL BORIC

La medición realiza una comparación inédita de atributos entre el primer año de Gabriel Boric (2022) y el presente año de Kast (2026). Aunque Kast es percibido como más "trabajador" (56%) y con mayor "liderazgo", existe una brecha significativa en la percepción de cercanía.

La paradoja del trabajo: Sobre la percepción de esfuerzo del mandatario, Vergara advierte que "trabajar mucho y trabajar bien no necesariamente son lo mismo" .

Sobre la percepción de esfuerzo del mandatario, Vergara advierte que . Falta de sintonía social: A juicio del académico, las decisiones de La Moneda han pasado la cuenta: "Las medidas que ha tomado el presidente Kast no son cercanas a la gente (...) el alza a la bencina, la misma reforma esta (...) no lo hacen cercano" .

A juicio del académico, las decisiones de La Moneda han pasado la cuenta: . Liderazgo vs. Empatía: Mientras Boric es recordado con un 59% de cercanía, Kast solo alcanza un 34%. Vergara explica que "en la tierra más delgada, yo creo que (la gente) quieren a alguien que sea empático con ellos, con la ciudadanía, y eso el presidente Kast no lo tiene".

¿SE VIENE CAMBIO DE GABINETE?

La evaluación de los ministros también arroja resultados mixtos. Iván Poduje destaca con un 56% de evaluación positiva, lo que sorprende dado su estilo. Vergara señala que "esa mirada confrontacional que tiene Poduje aún le sorprende que esté tan bien valorada", atribuyéndolo a que el ministro "logra mantenerse permanentemente en los medios de comunicación" con un discurso que conecta con sectores disruptivos.

En la otra vereda, se especula con una reestructuración del gabinete tras la cuenta pública, enfocándose en figuras como Mara Sedini, quien ha sido desplazada de la primera línea. También peligra la Ministra de Ciencia, sobre quien Vergara comenta que "se nos ha caído en este mismo rumbo" luego de que el propio Kast desacreditara la relevancia de la investigación científica al criticar el costo de ciertos libros.

LA ‘’LEY MISCELÁNEA’’ Y EL FANTASMA DE LA TÉCNICA

En medio de la crisis, el Ejecutivo logró un respiro estratégico al alinear al Partido de la Gente (PDG) para la aprobación de la idea de legislar la "ley miscelánea". Vergara califica esto como "un triunfo para el gobierno haber logrado alinear al PDG, y es una derrota también para la oposición".

No obstante, el académico advierte que la aprobación política no garantiza calidad técnica. "Este proyecto como está no es bueno para el país, pero eso no significa que no se pueda discutir y legislar y mejorar", concluyó, haciendo un llamado a escuchar a organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y economistas transversales para evitar que la ley nazca con deficiencias estructurales.

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