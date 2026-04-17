Amputan una pierna a recolector de basura tras violento choque en ruta de Algarrobo

Un trabajador recolector de basura se encuentra en estado grave tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Algarrobo.

El hecho se registró en la ruta F-90, en el sector de Pinares Norte, donde una camioneta colisionó por alcance a un camión recolector. Según antecedentes preliminares, el vehículo menor se desplazaba a alta velocidad al momento del impacto.

El impacto provocó que los operarios que se trasladaban en la parte posterior del camión fueran lanzados a varios metros de distancia, generando una emergencia de alta complejidad.

Entre los afectados, un hombre de 59 años sufrió las lesiones más severas, incluyendo la amputación de una de sus piernas y múltiples fracturas en la otra. Inicialmente fue atendido en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, siendo posteriormente derivado a un recinto de su mutualidad, donde permanece bajo atención médica.

En paralelo, el conductor de la camioneta involucrada también resultó con lesiones de diversa consideración, aunque sin riesgo vital.

Personal de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias, entre ellas la aplicación de exámenes de alcoholemia a los conductores, cuyos resultados aún están pendientes.

PURANOTICIA