Amplio operativo en La Calera para capturar a delincuente que había robado una farmacia: sujeto registra 16 causas penales

Personal de Seguridad Pública del Municipio de La Calera retuvo a un delincuente que minutos antes había perpetrado un robo en una farmacia del centro de la comuna.

Durante un patrullaje preventivo, los inspectores municipales fueron alertados por la central de cámaras comunal para verificar un robo en una farmacia Salcobrand.

Al llegar al lugar señalado, las víctimas del ilícito entregaron la descripción del individuo, iniciándose de esta manera su búsqueda en base a sus vestimentas.

Fue en la intersección de calles Josefina con José Joaquín Pérez donde el sujeto fue retenido por el personal municipal, solicitando la cooperación de Carabineros.

De esta manera se continuó con el procedimiento de rigor, vale decir, los uniformados tomaron detenido al individuo acusado de cometer el robo en la farmacia.

De igual forma, tras hacer revisión de sus antecedentes, Carabineros determinó que el hombre capturado registra 16 causas penales cumplidas.

PURANOTICIA