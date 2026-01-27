Amplio operativo en Casablanca para interceptar a banda de delincuentes que escapaba en automóvil robado en Valparaíso

Carabineros y Seguridad Pública del Municipio de Casablanca lograron detener a una banda de delincuentes que huía a bordo de un automóvil robado en Valparaíso.

Cuatro antisociales fueron capturados en el procedimiento, que además contó con la ayuda del servicio de las cámaras de televigilancia de la comuna.

El operativo tuvo como punto de partida cuando el vehículo robado ingresó a la comuna por la ruta 68, siendo interceptado a la altura del peaje Tapihue.

Así es como se dio paso a un seguimiento controlado, con posterior persecución, todo coordinado por las entidades de orden y seguridad de Casablanca.

De esta manera, desde el Municipio destacaron que se produjo la intercepción de la banda de delincuentes, además de la recuperación del vehículo,

La casa edilicia indicó que esto "reafirma el compromiso con la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Seguimos trabajando por una comuna más segura".

PURANOTICIA