Amplio operativo de la PDI en galería de Viña del Mar permite detectar a 27 extranjeros irregulares: dos de ellos fueron detenidos

Un intenso operativo desarrollaron funcionarios de diversas unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) en el centro de Viña del Mar, con la finalidad de detectar ciudadanos extranjeros irregulares y posibles comisiones de delitos.

El procedimiento efectuado por el Departamento de Migraciones y Policía Internacional, en conjunto con la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) y las unidades dependientes de la Prefectura de la PDI en Viña del Mar, se llevó a cabo en la galería Carrusel, ubicada entre calles Valparaíso y Arlegui, en pleno centro de la comuna.

El subprefecto Francisco Enrique Pizarro, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, explicó que "se efectuó una fiscalización de extranjeros, enfocada en la detección de extranjeros irregulares y con requerimientos judiciales pendientes, además de poder detectar delitos que se pudiesen estar cometiendo".

El servicio de la policía civil se enfocó principalmente en comercios como barberías, donde se llevaron controles de identidad tanto a ciudadanos extranjeros como chilenos que se encontraban ya sea en la vía pública como al interior de la galería.

Los resultados del operativo fue 135 personas fiscalizadas, 52 de ellos extranjeros, de los cuales 27 se encuentran con su situación migratoria irregular en nuestro país.

De igual forma, se detectaron dos delitos flagrantes por infracción a la ley 20.000 y a la Ley de Propiedad Industrial, dejando dos detenidos por estos ilícitos.

Respecto a estos resultados, el subprefecto Pizarro detalló que "se proporcionaron los informes policiales al Servicio Nacional de Migraciones y los detenidos pasarán a control de detención al Juzgado de Garantía de Viña del Mar".

PURANOTICIA