Ampliaron detención del bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

El Juzgado de Garantía de La Calera decretó la ampliación por 24 horas de la detención del bombero identificado con las iniciales F.A.M.H., quien detenido durante este fin de semana largo por hechos asociados a un incendio forestal ocurrido durante el domingo 7 de diciembre en el sector de Pocochay, en la comuna de La Cruz.

En la audiencia de control de detención realizada este martes 9, el magistrado Roberto Lizana estimó que el tribunal calerano comprende que la ampliación de detención "se justifica en la medida que el Ministerio Público no cuente con antecedentes necesarios para formalizar investigación y pedir medidas cautelares".

También precisó que "no sólo es formalizar, comunicar el hecho, sino que también pasando esa etapa es necesario debatir medidas cautelares y para tal efecto tiene que haber un estándar superior al que se tuvo al momento de decretar la detención”.

El juez explicó que “la detención solamente exige sospechas de participación, no así una medida cautelar que exige siempre, cualquiera sea esta medida cautelar, presunciones de participación. Es un estándar superior que exige la norma para debatir medidas cautelares e imponerlas eventualmente por parte del tribunal”.

Bajo estos argumentos, consideró la petición como razonable en esta etapa del proceso, para que el ente persecutor pueda “ampliar la investigación para obtener esta diligencia precisa para situar un móvil específico en el lugar de los hechos”, declaró.

De esta manera, la audiencia de formalización quedó fijada para este miércoles 10 de diciembre, a las 11:30 horas, en el mismo tribunal de La Calera. Además, el imputado ingresó como detenido ampliado al Centro de Detención Preventiva de Quillota.

Cabe indicar que Bomberos de La Cruz informó "con profunda preocupación y sentido de responsabilidad", que determinaron tras las primeras diligencias de investigación que "la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución".

