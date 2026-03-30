Amplían detención de imputado por homicidio de conductora en Valparaíso tras su captura en el norte

Tras permanecer prófugo por varios días, el imputado por el homicidio de una joven conductora de aplicación en avenida España de Valparaíso fue detenido en el norte del país cuando intentaba salir de Chile, luego de un caso que generó alta conmoción pública tras la muerte de Camila Ponce, el pasado 24 de marzo en el Hospital Carlos Van Buren.

Este lunes, el sujeto —identificado por sus iniciales Y.A.V.V.— pasó a control de detención en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, instancia en la que el magistrado Raúl Santander decretó la ampliación de su detención por 24 horas.

De esta forma, la audiencia de formalización quedó fijada para este martes 31 de marzo, alrededor de las 11:00 horas, en el bloque de controles de detención del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

En la audiencia se informó además que el imputado mantiene cuatro órdenes de detención vigentes emanadas desde dicho tribunal, por lo que se ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio mientras se desarrollan las diligencias.

La captura fue concretada por la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad de Colchane, en la región de Tarapacá, luego de que el sujeto fuera identificado como el presunto autor de la agresión y se mantuviera evadiendo la acción de la justicia.

Desde la parte querellante, el abogado de la familia, Pedro Delgado, valoró el trabajo policial señalando que “la PDI en menos de 24 horas ya tenía identificada a la persona”, aunque cuestionó las primeras diligencias realizadas tras el hecho.

El jurista también advirtió sobre la peligrosidad del imputado, indicando que “hay un riesgo para la sociedad, ya que estamos hablando de una persona que no tiene control de impulsos”, junto con adelantar que solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva en la formalización.

Respecto a la calificación jurídica, agregó que “estamos hablando de un femicidio no íntimo”, enfatizando que buscarán la máxima sanción penal posible.

El caso se remonta al 19 de marzo, cuando la víctima, de 21 años, fue agredida en medio de un incidente vial. Según los antecedentes, el imputado la golpeó y posteriormente la arrastró con su vehículo por varios metros antes de darse a la fuga, dejándola gravemente herida.

PURANOTICIA