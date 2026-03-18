Amplían detención de imputado por femicidio en Panquehue: buscan realizar nuevas diligencias

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó este miércoles la ampliación de la detención del imputado por el femicidio de una joven en la comuna de Panquehue, con el objetivo de reunir mayores antecedentes para la investigación.

La medida, solicitada por el Ministerio Público, extiende en 72 horas el plazo en que el sujeto permanecerá bajo custodia de Gendarmería de Chile, en el Centro de Detención de Los Andes, donde se mantiene separado del resto de la población penal y con resguardo especial.

El magistrado Leopoldo Soto fundamentó la decisión señalando que “en este caso especial se trata de un femicidio en el que concurren los requisitos establecidos en la ley para poder otorgar una ampliación de plazo”, agregando que “a través solamente de la confesión del imputado no se podría llegar a determinar su participación efectiva en los hechos”.

En esa línea, el juez recalcó que “de acuerdo con respecto al artículo 172 del Código Procesal Penal, se decreta la ampliación”, subrayando la necesidad de realizar diligencias adicionales que permitan sustentar la formalización.

Desde la Fiscalía, el persecutor jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, lidera las diligencias investigativas en conjunto con las policías, enfocadas en la recopilación de pruebas periciales que resulten determinantes para el avance del caso.

Cabe recordar que este caso se originó tras la desaparición de la víctima, lo que derivó en una investigación que permitió ubicar su cuerpo en la ribera del río Aconcagua, en la comuna de Panquehue, luego de que el imputado entregara antecedentes relevantes.

La audiencia de formalización quedó fijada para el próximo sábado 21 de marzo a las 11:00 horas, instancia en la que se conocerán los cargos que se le imputarán y las medidas cautelares que se solicitarán en su contra.

PURANOTICIA