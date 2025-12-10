Amplían detención de hombre acusado de provocar incendio estructural donde murió su propio hermano en la parte alta de Viña

Hasta la mañana de este jueves 11 de diciembre se amplió la detención del hombre detenido por presuntamente iniciar el incendio que le costó la vida a una persona en el sector de Nueva Aurora, en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

La víctima fatal sería hermano del imputado, quien sufriría de problemas psiquiátricos, situación que tendrá que ser comprobada durante la audiencia a realizarse en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por la presunta comisión del delito.

Cabe recordar que personal de Carabineros de la Tenencia de Nueva Aurora detuvo a este individuo sindicado como el presunto autor de un incendio estructural que dejó una persona fallecida al interior de un domicilio del pasaje Guacolda.

Este martes, la teniente Priscilla Notebaert, de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que funcionarios de la Tenencia Nueva Aurora "concurrieron hasta calle Guacolda para verificar un procedimiento de incendio estructural que afectó a una vivienda de material ligero, resultando lamentablemente una persona fallecida".

"Horas más tarde, por diligencias autónomas, personal de la SIP de la 1ª Comisaría de Viña del Mar logró la detención del presunto autor del hecho", agregó la oficial.

Cabe hacer presente que el sujeto detenido mantiene antecedentes penales por otros delitos y será formalizado por disposición del fiscal de turno en Viña del Mar.

