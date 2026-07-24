Amplían campaña de vacunación contra la influenza a toda la población en medio de alta circulación viral tras sistemas frontales

Hasta el Cesfam Carlos Maldonado de Viña del Mar llegaron la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, y el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP), Haroldo Faúndez, para reforzar el llamado a vacunarse, tras la ampliación de la Campaña de Vacunación e Inmunización contra la influenza a toda la población.

Desde el 23 de julio, todas las personas, sin importar su edad o si pertenecen a un grupo de riesgo, pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra la influenza en los establecimientos públicos y en los centros privados en convenio con la Seremi de Salud.

La medida busca aumentar la protección de la población en un contexto marcado por la alta circulación de virus respiratorios y las condiciones derivadas de los recientes sistemas frontales.

La seremi Luan explicó que "ayer 23 de julio se abrió la vacunación para todos los grupos etarios, en el fondo para todas las personas en nuestro país que quieran vacunarse. Hoy pueden acercarse a cualquier centro de salud público y a todos los privados que tengan convenio con la Seremi de Salud. Esto se enmarca después de estos eventos que hemos tenido, que la población ha sufrido este evento meteorológico. Luego de estos desastres aumentan las infecciones respiratorias, sobre todo en un contexto de invierno".

"Aumentan en general las infecciones, pero principalmente las respiratorias, centrándonos en que hay mayor hacinamiento, las personas están dentro de la casa, hay bajas temperaturas, hay mayor humedad y eso también influye en las defensas propias del organismo", agregó la autoridad.

Por su parte, el director (s) del SSVQP, Haroldo Faúndez, aseguró que "la red está preparada para prestar este servicio, que es vital, importante. Se nos vienen frentes de mal tiempo, va a seguir esto, la circulación viral sigue alta, la influenza B y también la influenza A, y de ahí la importancia de que se haya ampliado la Campaña de Vacunación a toda la población para evitar de que usen nuestra red asistencial".

Durante la actividad, usuarios del establecimiento también aprovecharon la ampliación de la estrategia para inmunizarse. Uno de ellos fue Sacha Jensen, quien señaló que "tuve la fortuna de que me ofrecieron la vacuna. No tenía idea de esta nueva noticia, pero la encuentro fantástica porque creo que el país necesita en este momento reforzar el tema de salud. Nos vienen días difíciles de lluvia, de frío, de cambios de temperatura, creo que debemos ser responsables porque no queremos que esto crezca y ya tuvimos una experiencia, la influenza es algo complicado y que afecta sobre todo a la gente mayor y los niños. Yo ya me vacuné, me siento bien. No hay ninguna reacción adversa, por lo tanto no tengan miedo".

En la región de Valparaíso, más de 799 mil personas ya han recibido la vacuna contra la influenza. Para facilitar el acceso, existen más de 180 vacunatorios habilitados en toda la región, cuyos horarios y direcciones pueden revisarse en www.mevacuno.cl, además de los operativos extramurales informados a través de las redes sociales de los municipios, los servicios de salud y la Seremi de Salud.

ACCIONES EN ALBERGUES

Como parte del despliegue sanitario desarrollado durante la emergencia por los sistemas frontales, la seremi Luan visitó los albergues habilitados en el Liceo José Francisco Vergara de Gómez Carreño y en el Liceo de Olmué para verificar el estado de salud de las personas albergadas y supervisar el funcionamiento de ambos recintos.

Durante las visitas se revisaron las condiciones de habitabilidad, los espacios destinados a la elaboración de alimentos y las medidas sanitarias implementadas para prevenir enfermedades. Asimismo, se entregó información sobre autocuidado y prevención de contagios a las familias albergadas.

Al respecto, la Dra. Mariol Luan señaló que "además de las vacunas estacionales, que es lo que estamos aplicando, se revisa que las personas tengan sus vacunas al día, también los niños, personas mayores y en caso de ser necesario se actualiza esto, pero además hemos decidido, como región, aplicar la vacuna contra la Hepatitis A".

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