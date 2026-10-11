Amplían a 72 horas detención de chofer que desbarrancó bus en Valparaíso

Tras el accidente registrado la noche de este sábado, donde un bus de la empresa Yanguas desbarrancó en el sector del Cerro Barón en Valparaíso, específicamente en el sector de Diego Portales a la altura del Condominio Esmeralda, en el cual una mujer resultó fallecida, y otras 4 personas se mantienen heridos de gravedad, el Juzgado de Garantía de Valparaíso amplió la detención del chofer por 72 horas.

A solicitud del Ministerio Público, el imputado identificado con las iniciales J.A.R.R. deberá ingresar al Complejo Penitenciario Valparaíso, debido que se requiere reunir mayores antecedentes para poder formalizar la investigación.

Producto de lo anterior, el sujeto será puesto a disposición del tribunal para la jornada de controles de detención y formalización del próximo miércoles 14 de octubre.

Cabe recordar que la mujer fallecida fue identificada como Penélope Knuth, de origen estadounidense y radicada hace muchos años en el país, quien hace más de 30 años se desempeñaba como primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, con una amplia trayectoria ligada a la interpretación musical y a la difusión de la música nacional, quien además se desempeñaba como profesora asociada de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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