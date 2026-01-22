Amenazó a peatones con un arma y fue detenido en el centro de Viña del Mar

Tras ser denunciado por amenazar con un arma a transeúntes del centro de Viña del Mar, Carabineros detuvo a un individuo de 36 años.

Patrullajes preventivos de la policía uniformada permitieron capturar al sujeto que fue sorprendido con una pistola, aparentemente de aire comprimido.

Según dieron a conocer los transeúntes, el arma incautada por la policía fue la que utilizó para amenazar a las personas que caminaban por el centro.

Luego de la denuncia, el sujeto fue sometido a un control de identidad, siendo detenido por porte de arma prohibida, en el marco de la ley de control de armas.

Cabe hacer presente que el imputado mantiene amplio prontuario por delitos asociados a microtráfico, daños simples, amenazas simples y venta de obras protegidas.

