Amenazas y desórdenes en La Calera: sujeto armado con cuchillo fue reducido y detenido

Un hombre que realizaba amenazas y desórdenes en la vía pública fue detenido en el marco de un procedimiento policial-municipal en La Calera.

A través de una alerta levantada por la central de cámaras, funcionarios de Seguridad Pública del Municipio verificaron la presencia de este sujeto.

Así es como se dieron cita en el lugar de los hechos, donde el personal logró retener al individuo, resguardando tanto a transeúntes como al propio equipo.

Luego el sujeto fuera entregado a efectivos de Carabineros, se logró verificar que entre sus pertenencias mantenía en su poder un arma blanca.

Debido a esta situación, el antisocial fue trasladado por uniformados a la Comisaría de La Calera para continuar con el procedimiento de rigor.

PURANOTICIA