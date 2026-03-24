Amenaza de atentado en el Insuco de Valparaíso: inician investigación para identificar a autor de mensaje en redes sociales

Durante la mañana de este martes, el Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Bennett (Insuco) de Valparaíso, fue evacuado tras una amenaza de atentado difundida a través de redes sociales.

Fueron apoderados quienes alertaron sobre un mensaje en Instagram que advertía un posible ataque para esta jornada.

Alumnos y trabajadores fueron evacuados del establecimiento para que Carabineros realizara los trabajos respectivos.

Tras diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP), se descartó la presencia de algún artefacto en el lugar.

El fiscal de turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Roberto Depaux, informó que se encargó a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) determinar la identidad de la persona autora del mensaje que causó preocupación.

El persecutor dio a conocer que "apoderados del establecimiento ubicado en Avenida Argentina número 747 en la comuna de Valparaíso, se percataron de la existencia de un mensaje en la red social Instagram que daba a entender que se podría llevar a cabo algún tipo de atentado el día 24 de marzo del año 2026".

Añadió que "en conocimiento de estas circunstancias, el turno de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso, dispuso diversas diligencias entre ellas, entrevistarse con el denunciante, además de empadronar testigos y tomarles declaración".

Depaux indicó que "se encargó también la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros para efectos de coordinarse con los directivos de dicho centro educacional para realizar un completo registro de las instalaciones, concurriendo personal y no encontrando ningún elemento que diera cuenta de la existencia de algún elemento sospechoso".

"Por otra parte también se encargó a la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones para efectos de poder determinar la titularidad de la persona que envío dicho mensaje para dar con el paradero de este", cerró.

(Imagen: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

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