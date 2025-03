Ambulantes de plaza O'Higgins amenazan con huelga de hambre por traslado a Av. Argentina y advierten "guerra campal" con feriantes

En pie de guerra se encuentran los comerciantes ambulantes de la plaza O'Higgins de Valparaíso luego que, en el marco del plan de regulación de esta actividad en las calles de la ciudad, el Municipio porteño propusiera trasladarlos hasta el bandejón central de la avenida Argentina durante los días lunes, martes, jueves y viernes.

El planteamiento de la administración de la alcaldesa Camila Nieto no les gustó a los comerciantes, quienes no sólo aseguraron que no se mudarán al nuevo espacio ofrecido, sino que incluso dieron inicio a una movilización, con una olla común instalada en plena vía pública, no descartando radicalizar aún más su acción, con una huelga de hambre.

"Vamos a seguir en la plaza con la olla común los miércoles, sábado y domingo, y una vez que llegue el desalojo nos vamos a huelga de hambre porque ya no tenemos sustento para llevar a nuestras casas, ya no podemos llevar el pan diario porque no nos da con las ventas. Si nos sacan de la plaza y no tenemos dónde trabajar, ya no tenemos sustento para llevar a la casa, así que nos vamos a huelga de hambre", indicó Juana Moreno, presidenta de la Agrupación Social Todos Juntos Podemos.

Los trabajadores de esta plaza ubicada a un costado del Congreso Nacional aseguran que su intención es regularizarse y comenzar a pagar patentes, aunque quieren hacerlo en un lugar establecido como los pisos 2 y 3 del Mercado Puerto.

La dirigenta explicó a Puranoticia.cl que "nosotros queremos pagar patente porque queremos tener servicios básicos como baño, luz y un espacio digno, no queremos estar más en la calle. Sí queremos pagar patente. También propusimos (a la Municipalidad) que seamos apoyados por Sercotec, pero se negaron, siendo que somos comerciantes recicladores porque reciclamos para poder vender, pero se niegan".

Tras organizar una manifestación en las afueras de la casa edilicia porteña, la administració Nieto los hizo pasar para que conversaran con la Directora de Desarrollo Económico de Valparaíso, Nicole Galdames, a quien le plantearon su intención de irse al Mercado Puerto. No obstante, "nos dijo que olvidáramos que nos lo iban a dar porque no estaba recepcionado, cosa que es mentira porque sí esta recepcionado. El primer piso lo ocupan y venden almuerzo, así que eso tiene que estar recepcionado por el Seremi para que funcione, si no no pueden dar permisos. El segundo y tercer piso está desocupado y se lo pedimos a la Alcaldesa para que nos lo entregara".

Junto a asegurar que "no queremos que nos saque de un paño y nos mande a otro", Juana Moreno aseguró que la alcaldesa Camila Nieto "lo que quiere es sacarnos de plaza O'Higgins y mandarnos al bandejón central a la Av. Argentina y no estamos de acuerdo". Sobre este punto, indicó que esto podría generar un problema mayor porque "le vamos a invadir el espacio a la feria, que tiene permisos lunes, martes, jueves y viernes".

"A nosotros como comercio no nos sirve porque esos días no hay flujo de gente, baja mucho porque casi toda la gente trabaja, entonces nos baja y no vamos a poder vender. También le vamos a quitar espacio a los feriantes, que llegan los martes en la tarde y nosotros vamos a estar trabajando, entonces se va a armar una guerra campal entre los feriantes y los comerciantes. Entonces lo que no queremos es que nos saquen de un paño y nos manden a otro paño en la calle", agregó.

La dirigenta de los ambulantes de plaza O'Higgins también expuso que en invierno se les hace muy difícil trabajar en las calles y afirmó que la jefa comunal "es intransigente", porque "se niega al diálogo", agregando que "hay personas diabéticas, personas que tienen enfermedades, yo soy diabética y tengo un cáncer un tumor en la glándula suprarrenal, entonces tengo que quedarme del viernes al domingo para cuidar mi espacio en la plaza O'Higgins, si no me quitan los puestos y nos quedamos sin trabajar, por eso debemos quedarnos todo el fin de semana en la plaza".

Finalmente, Juana Moreno manifestó que "yo creo que tendría que haber diálogo con las autoridades porque ésta es una solución parche la que nos están dando, no es concreta para nosotros porque sí estamos dispuestos a pagar patente, pero que se nos entregue en un lugar digno, con baño, pero la Alcaldesa se niega a tener una reunión con nosotros y sólo nos manda a su equipo de trabajo".

Vale hacer presente que Puranoticia.cl intentó obtener una versión con la alcaldesa Camila Nieto, a quien incluso se le consultó por el tema en una pauta de prensa, sin embargo, indicó que no se iba a referir al tema de los ambulantes y que mantiene lo mencionado en la sesión de Concejo de la semana pasada, en el sentido que la propuesta del Municipio de Valparaíso es el traslado a la Av. Argentina, no otro.

