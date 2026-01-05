Alza en la tarifa de ascensores de Valparaíso: usuarios reconocen que es moderada, pero cuestionan restricciones a bicicletas 

La Municipalidad de Valparaíso materializó el incremento en la tarifa de los tradicionales ascensores de la comuna, acción que comenzó a implementarse durante este fin de semana y que trae algunos cambios bastante significativos.

A través de un comunicado, informaron a la comunidad que "debido al incremento sostenido de los costos operativos asociados al funcionamiento del sistema de ascensores", se ha determinado realizar un ajuste en la tarifa del pasaje.

De esta manera, se determinó que el valor del servicio es ahora de $200, mientras que el ascensor Concepción se mantuvo en $300. Asimismo, el cobro por bicicleta es de $600, y sólo están permitidas en los ascensores Barón y Cordillera.

Además, la casa edilicia de la Ciudad Puerto estableció aplicar un cobro especial a turistas de nacionalidad extranjera, el cual tendrá un valor de $1.000 por viaje.

Cabe hacer presente que no pagarán niños hasta 14 años, estudiantes de enseñanza media y superior (con credencial/pase vigente) y personas mayores de 60 años.

"Agradecemos la comprensión de la comunidad ante esta medida que busca fortalecer un servicio patrimonial fundamental para la ciudad", sostuvo la Municipalidad de Valparaíso a través del comunicado publicado en sus redes sociales.

Frente a esta situación, Puranoticia.cl tomó contacto con la Agrupación de Usuarios y Usuarias de Ascensores de Valparaíso (Ascenval), que a través de Andrés Valenzuela, uno de sus dirigentes, se refirió al anuncio de incremento en las tarifas.

"A varios nos pareció razonable el aumento a $200, ya que todavía sigue siendo bajo en comparación a otras tarifas de transporte", comenzó indicando.

En cuanto a la nueva tarifa para extranjeros, sostuvo que "varios estaban a favor de este cobro, pero a mí me parece que es un poco difícil de aplicar porque hay que pedir identificación en algunos casos, entonces dependerá mucho de la voluntad (del turista extranjero) o de la información que se muestre en la estación".

Lo que sí le pareció negativo es el tema de las bicicletas, pues quedaron sólo dos ascensores que las van a permitir: el Barón y el Cordillera. "Antes se podía en el Espíritu Santo y en el San Agustín también. Además agregaron un cobro de $600, que es un desincentivo importante para la gente que quiere subir de vuelta en bicicleta".

Así, mientras el Municipio defiende el ajuste tarifario como una medida necesaria para asegurar la continuidad de un servicio patrimonial, desde las organizaciones de usuarios reconocen que algunos de los cambios anunciados no son tan dramáticos, aunque sí advierten que podrían generar dificultades en su aplicación práctica y afectar el uso cotidiano de los ascensores porteños, especialmente en el caso de los ciclistas.

