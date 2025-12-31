Alza de peajes entra en vigencia este 1 de enero de 2026: conozca los nuevos precios en las autopistas de la región de Valparaíso

Este jueves 1 de enero de 2026 se materializará el alza en la tarifa de los peajes de las autopistas de nuestro país, reajuste que se aplica en base al IPC (Índice de Precios al Consumidor) del año anterior, que este 2025 se cerró en 3,4%.

La Dirección General de Concesiones indicó que este reajuste refleja una tendencia moderada en comparación con los últimos cinco años; esto, tras el incremento de 2,7% de 2021, cuando el IPC acumulado a noviembre de 2020 se ubicó en dicha cifra.

La ministra de Obras Públicas, Jesica López, destacó que "este reajuste es el más bajo en los últimos cinco años, y eso tiene que ver con un beneficio del control de la inflación. Recordemos que la inflación llegó a estar en 14% hace algunos años".

"Este Gobierno ha implementado una política económica que ha tendido a regularizar esa situación y uno de los beneficios es que la UF suba menos, y los TAG y peajes se reajusten. Es una buena noticia, porque ese reajuste será menor en comparación a otros años", complementó la secretaria de Estado.

En base a estos antecedentes, Puranoticia.cl realizó el ejercicio de aplicar el reajuste de 3,4% a las tarifas existentes en las principales carreteras de la región de Valparaíso, tales como la ruta 68 (entre Valparaíso y Santiago), la ruta 78 (que comunica San Antonio con Santiago) y Autopista Los Andes (que conecta Limache con Los Andes).

RUTA 68 Y TRONCAL SUR

La Sociedad Concesionaria Ruta 68 a la Costa, a cargo de la ruta 68 que une las regiones de Valparaíso con la Metropolitana, hoy tiene un valor de $2.600, tanto en el peaje Zapata como en el Lo Prado, totalizando $5.200 para desplazarse entre ambas zonas.

El precio aumenta si el viaje se realiza en el denominado horario punta, donde cruzar por los peajes Zapata y Lo Prado tiene un costo de 3.900 pesos cada uno, por lo que viajar desde la Quinta Región hasta Santiago tiene un valor de $7.800.

Ahora bien, con el incremento proyectado para el 1 de enero de 2026 el monto será de $2.700 en horario normal por cada peaje, por lo que transitar entre Valparaíso y Santiago ahora tendrá un costo de 5.400 pesos.

El monto aumenta aún más si es que el viaje se realiza en horario punta, pues el valor ahora será de $4.000, llegando a los 8.000 pesos, considerando los dos puntos de pago que se deben cruzar.

La concesionaria informó que los vehículos livianos y medianos con TAG que transiten por la Autopista Troncal Sur seguirán pagando los $1.100 que desembolsan actualmente. No obstante, a los camiones sí se les subirá el precio en $100, pasando ahora a 1.900 pesos. Los conductores de motos pagarán 300 pesos.

RUTA 78

La carretera que une la provincia de San Antonio con la región Metropolitana, a cargo de la concesionaria Autopista Santiago - San Antonio, también verá modificados sus valores a contar de las 0:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026.

Los automóviles y camionetas que se desplacen por el peaje de Américo Vespucio tendrán que pagar $718; cifra que se reduce a $330 en Rinconada; y a $225 en Padre Hurtado y Malloco. En tanto, en Talagante y El Paico el monto será de $375; mientras que en Pomaire será de $599. Finalmente en Puangue el peaje costará $1.161.

Ahora si el desplazamiento se hace en horario punta, los montos suben a $1.077 en autos y camionetas que pasen por el peaje Américo Vespucio; a $495 por Rinconada; y a $338 por los peajes de Padre Hurtado y Malloco. La hora punta en Talagante y El Paico será de $563; mientras que en Pomaire llegará a $900; y en Puangue a $1.742.

Cabe hacer presente que se entiende por horario punta, en dirección a Santiago y en temporada alta, entre 18:00 y 22:00 horas, y los días domingo, comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de marzo. En cuanto a los fines de semana largos, son entre las 18:00 y 22:00 horas, los días de retorno (último día feriado) fines de semana largos.

PEAJE DE QUILLOTA

La Sociedad Concesionaria Autopista de Los Andes S.A. dio a conocer las tarifas en pesos que se aplicarán para el año 2025 a contar de las 00:00 horas del día 10 de enero hasta el 9 de enero de 2026 en las plazas de peaje del camino internacional ruta 60 ch.

De esta manera, la encargada del camino internacional ruta 60 CH, y cuyo peaje ubicado en Quillota es uno de los más caros del territorio nacional, también verá modificadas sus tarifas a contar del 1 de enero de 2025, pasando de $5.000 a $5.170.

Ahora bien, si el viaje se realiza en horario punta (entre las 18:00 y las 22:00 horas) actualmente se pagan $7.500; cifra que aumentará a $7.800 desde el 1 de enero.

La misma autopista que une Limache con Los Andes verá incrementado su costo en el peaje lateral de Panquehue (actualmente en $2.150 en horario normal y $3.250 en horario punta), pasando a $2.225 y $3.360 respectivamente.

