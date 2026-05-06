Alumnos denuncian ola de asaltos en entorno de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar: "La seguridad acá es nula"

La comunidad de la Universidad Santo Tomás, en su sede Limonares de Viña de Mar, enfrenta una crisis de seguridad debido a una ola de robos que se ha mantenido por más de un año. Los alumnos reportan que bandas organizadas, compuestas por al menos tres menores de edad, merodean el sector en un automóvil gris para asaltar a jóvenes y docentes en los paraderos de la avenida 1 Norte y en las escaleras de acceso.

La preocupación ha escalado ante la vulnerabilidad de los ingresos, permitiendo que delincuentes entren a las facultades y sustraigan pertenencias incluso desde los casilleros.

El descontento apunta a una gestión de seguridad calificada como inexistente por los propios afectados. Según testimonios entregados a Puranoticia.cl, la vigilancia actual no verifica la identidad de quienes ingresan, lo que genera un ambiente de total desprotección. "La seguridad acá de la Universidad es nula. No tenemos ni siquiera un guardia (...) ni siquiera saben si eres de la Universidad o no", relató uno de los alumnos, quien incluso ha tenido que intervenir personalmente para frustrar asaltos contra el personal docente en la vía pública.

Natalia Millado, representante estudiantil de Medicina Veterinaria, expresó la profunda inquietud que existe ante el riesgo diario en los trayectos hacia la universidad. "Nos preocupa que nos pueda pasar algo en el camino, sobre todo que tenemos que estar gastando plata en Uber para que nos vengan a dejar o que nos lleven", afirmó la dirigenta, enfatizando que los asaltos ocurren a cualquier hora del día, afectando tanto a quienes asisten en jornada diurna como vespertina.

Respecto a las gestiones estudiantiles, confirmó que ya existen instancias de diálogo en curso para buscar soluciones. "Como representante de los delegados, estamos preocupados y queremos reunirnos con todos los representantes para ver qué medidas tomar" , explicó la dirigenta, mencionando que esta semana sostendrán un encuentro con autoridades del plantel . No obstante, advirtió que "solamente tener reuniones entre la Universidad no es suficiente como para poder solucionar esto" , insistiendo en que el resguardo debe ser integral e incluir a los organismos municipales fuera del campus .

LA RESPUESTA OFICIAL DE LA INSTITUCIÓN

Por su parte, la Universidad Santo Tomás emitió un comunicado oficial asegurando que "como institución, estamos en conocimiento de la situación y compartimos la preocupación". La casa de estudios informó que ha reforzado la coordinación con la Municipalidad de Viña del Mar para aumentar los patrullajes de Seguridad Ciudadana en horarios críticos.

La casa de estudios enfatizó el compromiso a largo plazo que mantienen con la seguridad de sus miembros. "Continuaremos trabajando de manera coordinada con las autoridades para fortalecer las condiciones de resguardo en el entorno" , aseguraron desde la institución, subrayando que la protección de la comunidad universitaria sigue siendo su principal prioridad frente a los hechos denunciados

Finalmente, la institución confirmó que se encuentra en gestión la instalación de torniquetes en el edificio Limonares y la implementación de controles de acceso aleatorios en la sede de 1 Norte. Estas medidas, que los alumnos aseguran han sido prometidas por años, esperan ser implementadas en los próximos meses para garantizar que la seguridad de la comunidad sea una prioridad efectiva.

PURANOTICIA