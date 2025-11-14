Altos índices de denuncias por violencia de género en Quintero y Puchuncaví impulsan capacitación de SernamEG a Carabineros

Las violencias de género constituyen una grave violación a los derechos humanos, afectando de manera directa a mujeres y disidencias. Bajo esa premisa, es que desde el primer semestre de 2025 que Carabineros ha establecido un trabajo colaborativo en la región de Valparaíso, a través de la Sección Regional de Derechos Humanos y Protección de la Familia con la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Ambas instituciones a nivel regional han liderado capacitaciones en las violencias de género en las distintas Prefecturas de Carabineros de la zona, instancia en que los funcionarios han reforzado los conocimientos en base a la primera acogida y toma de denuncias a mujeres víctimas de violencia de género; y así también los carabineros han sido constantemente actualizados sobre la normativa vigente, particularmente de la Ley 21.675, Ley Integral.

En ese contexto, y con la finalidad de focalizar el trabajo territorial e intersectorial, es que se inicia un proceso formativo en las violencias de género a carabineras y carabineros de la zona Quintero-Puchuncaví, con la finalidad de fortalecer la capacidad del personal policial a través de una intervención situada con enfoque de derechos humanos, género y pertinencia territorial.

Estas comunas presentan en los últimos cinco años, altos índices de denuncias en contexto de violencia de género conforme a los antecedentes del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD). Por lo demás, se ha identificado un incremento estacional de hasta un 40% en los casos reportados durante los meses de verano, fenómeno que podría estar vinculado a la alta afluencia de población flotante en dichas comunas.

Es por este motivo que es importante fortalecer la labor colaborativa de todo el intersector para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, entendiendo que estamos frente a un problema de seguridad pública que nos incumbe a todos y todas.

La instancia tiene dicha finalidad y se enmarca como una instancia pionera a nivel regional.

