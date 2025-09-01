Alta congestión dejó colisión múltiple en el Camino Internacional en dirección a Concón

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en el Camino Internacional en dirección a la comuna de Concón.

Tres vehículos menores colisionaron a la altura del paradero 3 de Santa Julia, cerca de las 16:00 horas.

La plataforma TransporteInforma región de Valparaíso dio a conocer que hasta el lugar de la emergencia se dirigieron equipos policiales y de emergencia.

Además, indicaron que "se mantiene restricción de pista en dirección a Concón. Transitar a velocidad moderada".

Debido al accidente, se registró alta congestión vehicular en el Camino Internacional.

VIDEO:

PURANOTICIA