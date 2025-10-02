Alrededor de 700 personas evacuaron hacia zonas seguras durante el simulacro de terremoto con posterior tsunami en Concón

Desde las 11:00 horas, en toda la costa de la región de Valparaíso se realizó un simulacro de evacuación contra sismo y tsunami, instancia que en Concón movilizó a alrededor de 700 personas, entre las que se encuentran empresas privadas, el rubro gastronómico y hotelero, comunidades educativas y vecinos del sector llamado a participar.

En esta tónica, la plaza Patricio Lynch fue el centro donde se instaló la carpa de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, junto a Carabineros, Cruz Roja, Guardia Civil y personal de Cesfam, puntualmente los Agentes Comunitarios de Seguridad, preparados y motorizados para la atención en primeros auxilios.

Respecto a los puntos de encuentro por la evacuación, estos fueron ocho, distribuidos en plaza Laura Barros, plaza Patricio Lynch, plaza El Prado, plaza Siempreviva, área verde entre calles Lomas y Pimpinelas, el Cementerio parroquial, el punto interior del Campo Deportivo de Enap, y el costado de la escuela Puente Colmo.

“El resultado ha sido muy positivo. Hemos logrado evacuar a más de 700 personas que participaron voluntariamente, con más de siete puntos de encuentro. Quiero destacar el trabajo colaborativo con Carabineros de la 4ª Comisaría de Concón, la Defensa Civil, Cruz Roja y las distintas seremis que nos han acompañado, así que estamos en proceso evaluativo de lo que significa este proceso, con un borde costero de más de 10 kilómetros” sostuvo el alcalde de Concón, Freddy Ramírez.

Asimismo, sostuvo que "se evacuaron sectores que están dentro de un rango de inundación, como lo es el sector de La Isla, cerca del Humedal y Parque Ecológico, y también el sector de Puente Colmo, a propósito de que es una zona inundable, por la desembocadura del río Aconcagua, lo cual resultó bien, midiendo los distintos tiempos de reacción”.

Una vez terminado el simulacro, la comuna retomó el funcionamiento normal, destacando el orden de retorno, según dieron a conocer desde el Municipio.

PURANOTICIA