Alrededor de 13 hectáreas ya han sido despejadas en la megatoma de San Antonio

Entre 12 y 13 hectáreas ya han sido desalojadas en la megatoma de San Antonio, específicamente en los sectores correspondientes a las parcelas 11 y 13, y en el sector Bosques de Mar, lo que deja buenas sensaciones en las autoridades a cargo del proceso, quienes aseguraron este viernes 16 de enero que avanzan conforme a lo planificado.

En la parcela 11 se despejaron 2,5 hectáreas y debieron salir de sus hogares un total de 44 familias; mientras que en la parcela 13 se desalojaron 2,3 hectáreas y abandonaron sus casas otras 32 familias. En el caso de Bosques de Mar, son cerca de 8 las hectáreas que han sido intervenidas, de modo tal que se configuran las 13 hectáreas indicadas.

"Estamos esperando que haya una definición final de la topografía de los topógrafos del propietario. Sin embargo, estamos hablando de alrededor de 8 hectáreas que ya están entregadas. Es decir, en la semana ya hemos avanzado alrededor de 12 a 13 hectáreas, que son parte de lo que se está desocupando para poder restituírselo a los propietarios", indicó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

Además de los graves incidentes registrados los días lunes 12 y martes 13, una de las principales dificultades con las que se han encontrado en el proceso de desalojo tiene que ver con la falta de maquinaria dispuesta por los propietarios de la megatoma. Esto ha derivado en que en ciertos momentos el plan haya tenido que ser pausado.

El máximo representante del Presidente Boric en la región de Valparaíso explicó que "hemos tenido bastantes complejidades debido a que al principio partimos con muy poca maquinaria por parte del propietario, quien tiene el compromiso –en el plano operativo que presentamos ante la Corte– de avanzar con los cierres perimetrales y con zanjas para desocupar la zona y evitar que haya nuevas retomas en este sector ".

De igual forma, Riquelme subrayó que "hemos tenido que estar esperando y estar pausando en algunos momentos el avance, de tal forma de que se vaya también desarrollando este proceso integral por parte del propietario. Es lo que estamos evaluando día a día y, por lo tanto, día a día estamos tomando algunas decisiones respecto de cuál es el avance y cuáles son las pausas que vamos tomando para que el propietario también siga avanzando con la responsabilidad que él tiene frente a la ley".

Además, vale recordar que el balance policial señala que hay un total de 14 personas detenidas por diferentes hechos: cinco por Ley Anti-Barricadas, dos por receptación y falsificación de instrumento público; uno detenido por civiles tras ser sorprendido iniciando un foco de incendio y seis por homicidio frustrado a Carabineros de servicio.

De esta manera las autoridades aseguraron que el avance del desalojo en la megatoma de San Antonio se mantiene bajo evaluación permanente, en un escenario donde el cumplimiento de los compromisos resulta clave para dar continuidad al proceso.

PURANOTICIA