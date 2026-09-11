Allanan la Municipalidad de Llay-Llay en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco

En el marco de una indagatoria por presunto fraude al fisco, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la Municipalidad de Llay-Llay.

El procedimiento se produjo tras una querella contra la municipalidad presentada por la concejala Solange Pizarro contra la exdirectora de Finanzas, Jasna Elkins, que fue destituida del cargo, y el alcalde Edgardo González.

La acción judicial apunta a la adjudicación reiterada de licitaciones y tratos directos a la empresa Servicios y Construcciones IBAMAT Ltda., que mantenía una unión temporal con Ingeniería y Desarrollos Constructivos Ltda.

Según consigna BioBioChile, ambas compañías tendrían vínculos con familiares de funcionarios municipales.

Los funcionarios de la PDI realizaron diligencias destinadas a recopilar antecedentes relacionados con las contrataciones cuestionadas.

Cabe señalar que en el marco de la investigación se indagan distintos eventuales delitos asociados a estas operaciones y a la relación entre los involucrados.

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