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Allanan la Municipalidad de Llay-Llay en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco

Allanan la Municipalidad de Llay-Llay en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco

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La investigación busca determinar eventuales irregularidades en la adjudicación reiterada de licitaciones y tratos directos realizados por el municipio.

Allanan la Municipalidad de Llay-Llay en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco
Viernes 11 de septiembre de 2026 19:19
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En el marco de una indagatoria por presunto fraude al fisco, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó la Municipalidad de Llay-Llay.

El procedimiento se produjo tras una querella contra la municipalidad presentada por la concejala Solange Pizarro contra la exdirectora de Finanzas, Jasna Elkins, que fue destituida del cargo, y el alcalde Edgardo González.

La acción judicial apunta a la adjudicación reiterada de licitaciones y tratos directos a la empresa Servicios y Construcciones IBAMAT Ltda., que mantenía una unión temporal con Ingeniería y Desarrollos Constructivos Ltda.

Según consigna BioBioChile, ambas compañías tendrían vínculos con familiares de funcionarios municipales.

Los funcionarios de la PDI realizaron diligencias destinadas a recopilar antecedentes relacionados con las contrataciones cuestionadas. 

Cabe señalar que en el marco de la investigación se indagan distintos eventuales delitos asociados a estas operaciones y a la relación entre los involucrados.

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