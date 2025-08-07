Allanamiento de Carabineros en población de Cartagena termina con tres detenidos por delitos de mayor connotación social

La Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de la 2ª Comisaría de Cartagena realizó el allanamiento de dos inmuebles en la población Arellano, logrando la detención de tres adultos por delitos de mayor connotación social.

En el procedimiento se incautaron drogas, dinero, munición, armas de fuego y armas blancas, además de recuperar una motocicleta con encargo por robo.

El operativo de la policía uniformada contó con apoyo de personal SIP de Algarrobo, de la 1ª Comisaría de San Antonio, del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y de Control del Orden Público (COP).

Los detenidos corresponden a dos hombres –uno de los cuales es de origen extranjero– y una mujer que mantenía cuatro órdenes de detención vigentes por hurto.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA