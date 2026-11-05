Alivio al bolsillo: Farmacias Populares de Valparaíso congelan por seis meses los precios de sus 20 medicamentos más demandados

Con el objetivo de aliviar directamente el presupuesto de las familias de la comuna, la Municipalidad de Valparaíso implementó el congelamiento de precios, por un período de seis meses, de los 20 medicamentos de mayor demanda en la red de Farmacias Populares. La iniciativa está dirigida a usuarios que requieren tratamientos para patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes, afecciones cardiovasculares, depresión y problemas gastrointestinales, entre otras.

La medida fue presentada por la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien destacó la importancia de entregar este apoyo a las familias, especialmente frente al actual escenario económico del país: “Es muy importante cuidar a nuestros vecinos, sobre todo ante el contexto nacional, las decisiones de autoridades y recortes fiscales que también afectan la inversión pública, el empleo y también la posibilidad de que los porteños y porteñas lleguen a fin de mes; ante ese contexto, no tenemos que mirar para el lado, sino que, todo lo contrario, tenemos que buscar hacernos cargo con las herramientas que tenemos y aquí hay una acción concreta”.

Desde las organizaciones sociales y de salud de la comuna valoraron la iniciativa municipal, destacando la importancia de garantizar el acceso a medicamentos a precios asequibles y favorecer la continuidad de los tratamientos médicos. En representación de los Consejos Locales de Salud de Valparaíso, la dirigenta de Unco Salud, Marlen Orrego, señaló: “Es un hecho complejo lo que estamos viviendo y, por tanto, entendemos que este apoyo que brinda la municipalidad será bastante auspicioso para poder acceder y tener un grado de equilibrio en el acceso a la salud acá en Valparaíso”.

Por su parte, usuarias habituales de las Farmacias Populares destacaron el ahorro que representa esta medida para la economía de sus hogares, especialmente considerando el gasto permanente que implica la compra de medicamentos. La vecina Raquel Andaur argumentó: “En los remedios que uso ahorro mucha plata, cuestan la mitad de lo que cuestan en las otras farmacias, conviene mucho. Estoy inscrita hace años en esta farmacia y me encanta”.

En la misma línea, la usuaria Adriana Mounier relevó la importancia de mantener precios estables, particularmente para quienes necesitan adquirir medicamentos de alto costo: “Tengo que comprar medicamentos muy caros, estoy inscrita acá y vengo siempre. Ahora con los precios que hay, está fabuloso”.

LISTADO DE MEDICAMENTOS Para facilitar el acceso a la información, la Municipalidad dio a conocer el listado de los 20 medicamentos incluidos en esta medida, junto con los valores que se mantendrán durante los próximos seis meses: Losartán 50 mg: $750.

Paracetamol 500 mg: $600.

Pregabalina 75 mg: $4.190.

Amlodipino 5 mg: $900.

Rivaroxabán 20 mg: $3.100.

Metformina 850 mg: $1.200.

Escitalopram 10 mg: $1.790.

Omeprazol 20 mg: $1.200.

Celecoxib 200 mg: $2.700.

Tansulosina / Dutasteride: $6.100.

Tramadol / Paracetamol 37.5/325 mg: $2.420.

Tamsulosina 0,4 mg: $5.770.

Bisoprolol 2,5 mg: $3.000.

Diclofenaco 50 mg: $600.

Zopiclona 7,5 mg: $1.800.

Complejo Vitamínico B: $850.

Rosuvastatina 10 mg: $3.000.

Atorvastatina 20 mg: $900.

Rosuvastatina 20 mg: $3.900.

Oxibutinina 5 mg: $2.400.

Para acceder a estos precios, las personas deben acreditar residencia en la comuna de Valparaíso, presentando su cédula de identidad y un documento que certifique su domicilio. El trámite puede realizarse directamente en cualquiera de las sucursales de las Farmacias Populares ubicadas en el Plan de Valparaíso, Placilla, Laguna Verde y Cerro Placeres.

PURANOTICIA