Alistan congreso en San Antonio para fortalecer la innovación, sostenibilidad y transformación digital del ecosistema logístico-portuario

La Empresa Puerto San Antonio (EPSA), la Comunidad Logística de San Antonio (Colsa) y la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) están preparando el Congreso Internacional “Desafíos de la Logística Portuaria: La innovación para la transformación 5.0”.

La instancia que está orientada a fortalecer la innovación, sostenibilidad y transformación digital del ecosistema logístico-portuario, se desarrollará en San Antonio el próximo 19 de agosto y cuenta con el financiamiento de la Dirección Regional de Corfo Valparaíso.

Como parte de su planificación, en dependencias de EPSA, recientemente se desarrolló un taller de levantamiento de desafíos en la materia, en el cual representantes del sector logístico, académico, el municipio y entidades estatales abordaron la elaboración de una agenda común entre los distintos actores, enriqueciendo la definición de los contenidos de esta cita.

Al respecto, el jefe de Vinculación con el Medio de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de PUCV, Rodrigo Becerra, explicó que “hemos conformado una alianza que busca dinamizar el ecosistema logístico-portuario de San Antonio. Este proyecto contempla una serie de actividades orientadas a identificar, priorizar y abordar desafíos de innovación del sector, poniendo en valor las capacidades existentes y promoviendo la vinculación entre empresas, startups de base científico-tecnológica y actores del sistema logístico-portuario”.

Por su parte, la gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, Consuelo Cánaves, destacó que “desde 2025 la Empresa Portuaria San Antonio ha incorporado la innovación como un eje estratégico, lo que nos permitió fortalecer nuestra gobernanza interna y avanzar en la instalación de una cultura orientada a la innovación. Hemos definido focos de trabajo con equipos que han desarrollado diagnósticos y proyectos en ámbitos como seguridad operacional, logística, energías renovables y sostenibilidad”.

La ejecutiva agregó que “este taller busca levantar desafíos que formarán parte del Congreso que se realizará en San Antonio. Es clave incorporar miradas distintas, incluso de quienes no pertenecen directamente al sector portuario, porque enriquecen la discusión y potencian la creatividad para el desarrollo del territorio”.

A su vez, la gerente general de Colsa, Pilar Larraín, indicó que “como principal enclave logístico del país, San Antonio tiene el desafío de consolidarse como un semillero de innovación, tecnología y emprendimiento. Esta iniciativa apunta precisamente a convocar a los distintos actores para identificar problemáticas, desafíos y oportunidades de mejora que puedan ser abordadas junto a la academia”.

UN CONGRESO PARA IMPULSAR LA LOGÍSTICA DEL FUTURO

El proyecto “Desafíos de la Logística Portuaria: La innovación para la transformación 5.0” tiene como importante desafío desarrollar el congreso de agosto, que contemplará charlas, paneles temáticos y talleres enfocados en ámbitos como puertos inteligentes, infraestructura sostenible, equidad y talento humano, e integración territorial, promoviendo una mirada integral de los desafíos actuales y futuros de la industria.

Entre sus principales objetivos están fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre emprendedores, empresas, sector público y academia; impulsar capacidades técnicas y emprendedoras para responder a los desafíos del comercio exterior; y articular alianzas estratégicas que posicionen a San Antonio y la región como un polo de innovación logística con proyección nacional e internacional.

Asimismo, el congreso buscará difundir desafíos de innovación abierta, convocando a emprendedores a proponer soluciones innovadoras y sostenibles que aporten valor al desarrollo del sector.

TAMBIÉN SE DESARROLLARÁ EN LOS ANDES

Como parte del mismo proyecto, también se están desarrollando las actividades de planificación del congreso en la ciudad de Los Andes, el que se realizará con foco en los desafíos que plantea el sector logístico del Puerto Terrestre en dicha ciudad.

Este último se llevará a cabo el jueves 27 de agosto.

PURANOTICIA