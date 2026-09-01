Alis Catalán fue designada como directora del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

El presidente José Antonio Kast nombró a Alis Rossana Catalán Araya como nueva directora titular del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, profesional que cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública sanitaria y un amplio conocimiento de la institución, a la que se encuentra vinculada desde 1997, año en que inició su desempeño profesional en el servicio.

Esta no es la primera vez que Catalán asume la conducción del organismo. Entre marzo y octubre de 2018 se desempeñó como directora subrogante, periodo en el que estuvo a cargo de la gestión de los recursos de la red asistencial y de su articulación para dar respuesta a los objetivos sanitarios regionales y nacionales.

A lo largo de su trayectoria profesional, la nueva directora ha ejercido diversos cargos de Alta Dirección Pública y funciones vinculadas a la administración hospitalaria. Entre ellos, destaca su desempeño como directora del Hospital Regional de Rancagua Dr. Franco Ravera Zunino, donde estuvo a cargo de la gestión de las áreas técnico-asistenciales y administrativas del recinto, además de su articulación con la red del Servicio de Salud O’Higgins.

Asimismo, se desempeñó como subdirectora administrativa en el Hospital San Juan de Dios, perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Occidente; en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota; y en el Hospital Carlos Van Buren. En estos cargos lideró áreas relacionadas con gestión financiera, recursos humanos, abastecimiento, infraestructura y funcionamiento administrativo.

Su experiencia también incluye una trayectoria en los hospitales Carlos Van Buren y Dr. Eduardo Pereira, principalmente en materias de gestión, desarrollo de personas y administración hospitalaria.

Desde junio de 2025, en tanto, ejerce como jefa de la Unidad de Gestión y Distribución de Insumos del Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde lidera la gestión logística y operativa de insumos clínicos y no clínicos. Entre sus funciones se encuentran la planificación, almacenamiento, trazabilidad y control del abastecimiento, labores orientadas a asegurar la continuidad operacional del recinto.

En cuanto a su formación académica, Catalán es ingeniera comercial y licenciada en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Valparaíso, además de contadora auditora de Duoc UC. También cuenta con un magíster en Dirección de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y formación especializada en gestión de recursos humanos, políticas de recursos humanos en salud e integración de redes asistenciales.

Con su designación, Catalán vuelve a asumir la conducción del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, institución que conoce desde hace casi tres décadas y en la que ha desarrollado parte importante de su trayectoria profesional.

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