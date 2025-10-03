Alianzas y programas municipales buscan posicionar proyección turística de Quintero

Con el objetivo de convertir a la comuna de Quintero en un destino turístico durante todo el año, la Oficina Municipal de Turismo está desarrollando una serie de alianzas con otras comunas de la región de Valparaíso y la región Metropolitana.

Esta iniciativa busca promover los atractivos locales y posicionar a la comuna del litoral norte de la región como un referente para el turismo organizado.

Entre los primeros en sumarse a este proyecto se encuentra Villa Alemana, que ha visitado Quintero en varias ocasiones a través de su programa «Viajes», el cual permite a los vecinos disfrutar de una jornada recreativa a un precio módico.

Para el encargado municipal de Turismo, Álvaro Cubelli, esta estrategia es clave, ya que "estamos haciendo alianzas no solo con Villa Alemana, sino también con otras comunas de la región de Valparaíso y la Región Metropolitana. Además, queremos mostrar nuestra comuna de manera internacional, por lo que ya tenemos contactos con la oficina de turismo de Mendoza, en Argentina".

Mónica Vergara, encargada de Turismo de Villa Alemana, destacó que "esta es una actividad recreativa para los usuarios que se inscriben con nosotros. La idea es trabajar en conjunto con otras comunas para conocernos recíprocamente y crear instancias que permitan que el turismo florezca en nuestra región”.

Los visitantes que llegan a Quintero a través de estos programas disfrutan de una experiencia que incluye descanso en el restaurante Mar y Tierra, visitas al Museo Lord Cochrane, paseos por el Parque Municipal Luisa Sebiréde Cousiño y recorridos por las playas locales.

Con estas acciones, la comuna costera no solo fortalece su imagen como destino turístico accesible y atractivo, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible del sector, abriendo sus puertas tanto a turistas individuales como a grupos organizados de distintas ciudades.

PURANOTICIA