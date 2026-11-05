Algarrobo estrena renovada Av. Jorge Matte tras inversión regional de $1.617 millones

Un importante avance en materia de infraestructura urbana y calidad de vida contempla el proyecto financiado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), «Mejoramiento Pavimentación Av. Jorge Matte», iniciativa que incluyó el mejoramiento de veredas y pavimentos peatonales, además de la instalación de nuevo alumbrado urbano en la comuna de Algarrobo.

La iniciativa tuvo una inversión de $1.617 millones, que contempló la intervención del tramo comprendido entre Bahía Mansa y calle Los Boldos, mejorando las condiciones de desplazamiento y accesibilidad del sector. Esto, a través de la construcción de 2.370 metros cuadrados (m2) de veredas de hormigón reforzado, 6,346 m2 de baldosas microvibradas y 824 m2 de baldosas táctiles, pavimentos especiales que cuentan con relieves que permiten orientar y advertir a personas con discapacidad visual, contribuyendo a generar espacios públicos más accesibles e inclusivos.

Además, se instalaron 146 postes cónicos de cinco metros de altura y 146 luminarias urbanas, que van en directo beneficio para mejorar las condiciones de iluminación del espacio público.

El gobernador Rodrigo Mundaca comentó que “lo que hemos hecho acá nos tiene contentos y satisfechos, porque finalmente vemos cómo la inversión pública se materializa con éxito y vemos cómo también le cambia la vida a las personas. Esta avenida es una avenida que va a impactar en la vida de más de 13 mil personas. También que es una avenida que es estructurante con respecto al acceso a la playa y, por tanto, por esta avenida van a circular miles de vehículos en el periodo estival".

Por su parte, el alcalde Marco Antonio González señaló que "esto le cambia la vida a los vecinos. El tema de seguridad, donde pasan más de 13.000 personas por este sector, así que estamos muy felices del Gobierno Regional y de los consejeros, porque esto se materializa. Esta gran obra les da solución a muchos vecinos en una parte insegura y que hoy día es una calle iluminada. Muchos vecinos que caminaron muchas veces por calles de tierra que no tenían acceso a su vivienda o estacionamiento”.

Además, como parte de la inversión en la comuna, el Gobierno Regional de Valparaíso destinó $247.520.000 para la adquisición de dos retroexcavadoras JCB 3CX, que permitirán fortalecer la capacidad operativa de la Municipalidad de Algarrobo para ejecutar trabajos en distintos sectores de la comuna.

Las maquinarias apoyarán las labores de conservación y mantenimiento de la infraestructura comunal, mejoramiento de caminos, excavaciones, movimiento de tierras y limpieza de terrenos. También permitirá reforzar la atención de contingencias que requieran intervención municipal.

PURANOTICIA