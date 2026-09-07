Alfredo Molina regresará a dirigir el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca tras período de cambios en su conducción

Un nuevo capítulo comienza a escribirse en la conducción del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP), luego de que el proceso de concurso mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) concluyera con la elección de Alfredo Molina Naves como nuevo director del organismo.

El profesional fue seleccionado para asumir la titularidad del Servicio de Salud, cargo que ya desempeñó entre los años 2020 y 2022. No obstante, hasta el cierre de esta nota, su designación aún no ha sido oficializada públicamente por el SSVQP ni por el Ministerio de Salud.

El arribo de Molina se produce después de varios meses marcados por cambios en la conducción del organismo. Cabe recordar que en marzo de este año dejó el cargo de directora titular Andrea Quiero Gelmi, en medio de una serie de cuestionamientos y decisiones adoptadas respecto de la conducción del Servicio de Salud.

Posteriormente, la dirección quedó en condición de subrogancia, siendo asumida por Haroldo Faúndez Romero. Sin embargo, el pasado 3 de agosto la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la modificación del orden de subrogancia del SSVQP, determinando con ello el término de su gestión al mando de la red asistencial.

En aquella oportunidad, la autoridad sanitaria justificó la decisión en razones de "pérdida de confianza", señalando que la modificación buscaba "asegurar la continuidad de la gestión y fortalecer la conducción de la red asistencial en el territorio".

Con ese escenario como antecedente, el proceso de selección vía ADP avanzó hasta concluir con la elección de Molina, quien cuenta con una trayectoria vinculada precisamente a la administración y gestión de establecimientos y redes de salud.

El nuevo mandamás del SSVQP es Oficial de Ejército (r) y posee un MBA con especialización en salud. Dentro de su trayectoria se encuentra su desempeño como director de centros médicos militares, además de haber encabezado el Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera y el propio Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca durante el período comprendido entre 2020 y 2022.

Su regreso al organismo supone, por tanto, el retorno de un profesional que ya conoce desde dentro el funcionamiento de la red asistencial y las particularidades de los establecimientos de salud que dependen del Servicio de Salud.

DESAFÍOS DE LA NUEVA DIRECCIÓN

De acuerdo con el perfil establecido para el cargo de director o directora del Servicio de Salud, quien asuma esta responsabilidad deberá gestionar la Red Asistencial correspondiente con el objetivo de asegurar el cuidado efectivo de la salud de la población del territorio asignado, mediante acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que respondan a las necesidades de sus habitantes.

Entre las principales responsabilidades se encuentra también la generación de innovaciones y mejoras en la gestión que permitan fortalecer el proceso de integración de la red asistencial en sus dimensiones administrativa, financiera, clínica e informática.

A ello se suma el desafío de implementar acciones de salud que sean de calidad, eficaces, eficientes, pertinentes y oportunas, poniendo el foco en las personas y sus comunidades.

El cargo contempla, además, la responsabilidad de generar las condiciones necesarias dentro de la red asistencial para potenciar una Atención Primaria de Salud altamente resolutiva, uno de los componentes centrales para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las necesidades de la población.

PURANOTICIA