Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y tres comunas de la V Región por probables tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantiene vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

Alertamiento: Aviso A591-3

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas con chubascos aislados en precordillera y valles precordilleranos y cordillera, desde este viernes y hasta el sábado 31.

Cabe señalar que, la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas (DGA) de Valparaíso informó que, de acuerdo con sus observaciones, se estima la presencia de nieve acumulada en sectores cordilleranos desde aproximadamente los 2.300 m. s. n. m.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para las provincias de Los Andes y San Felipe y las comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA