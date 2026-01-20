Alerta Temprana Preventiva en Isla de Pascua por tormentas eléctricas e intensas precipitaciones en corto periodo de tiempo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alerta por tormentas eléctricas en Isla de Pascua, con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo, situación que aumenta el riesgo para sus habitantes.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en Isla de Pascua, vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza".

Así es como se coordinará y activará al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el objetivo de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia que pudieran producirse en esta zona insular.

Finalmente, Senapred recomendo a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

