Alerta Roja por calor extremo en la región de Valparaíso: llaman a extremar precauciones

A excepción de los territorios insulares de Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la región de Valparaíso por calor extremo, medida que se encontrará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Y es que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes dos alertamientos meteorológicos para la región: un evento de altas temperaturas extremas en litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos; y altas temperaturas en el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, la Dirección Regional del Senapred tomó la determinación de cancelar la Alerta Amarilla por calor intenso y declarar Alerta Roja para la V Región.

El meteorólogo Andrés Moncada indicó que las temperaturas extremas se mantendrán hasta por lo menos el día miércoles en los valles y sectores precordilleranos, entre la región de Valparaíso y Ñuble, con temperaturas máximas entre los 34ºC y los 37ºC.

“Se está evaluando potencialmente que esta alerta se podría extender también hacia el día jueves 1 de enero a la región del Maule y también la región del Ñuble. Pero ya desde la región de O’Higgins hacia el norte, el día jueves deberían disminuir las temperaturas porque va a comenzar a ingresar aire fresco desde la costa”, dijo.

"Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento", indicó Senapred al informar de este cambio en la medida para la zona.

El organismo recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación".

Finalmente, hicieron un llamado a estar informados a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA