Alerta en Quilpué: incendio de pastizales en sector Valencia cerca de estación ferroviaria

Seguidores reportaron este sábado una quema de pastizales en el sector Valencia, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.

De acuerdo con los primeros antecedentes compartidos por usuarios en redes sociales, el foco se encontraría a metros de la nueva estación de EFE Valparaíso, lo que generó preocupación por la cercanía con infraestructura clave y tránsito de personas.

El reporte fue realizado cerca de las 12:20 horas, momento en que se comenzó a difundir la alerta ciudadana a través de distintas publicaciones.

Por ahora, no se han informado oficialmente detalles sobre el origen del fuego, su magnitud o si existe riesgo directo para viviendas u otras estructuras cercanas, por lo que la situación se mantiene en desarrollo.

Se recomienda a la comunidad mantenerse atenta a información de fuentes oficiales y evitar acercarse al lugar, mientras equipos de emergencia podrían estar evaluando el evento para controlar la quema de pastizales en el sector.

