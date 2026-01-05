Alerta en Papudo: advierten que retrasos en la mantención de las principales rutas de la comuna eleva el riesgo de incendios forestales

Preocupación existe en la comuna de Papudo debido a la demora que acusan del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en orden a iniciar la mantención de las rutas E-244 y E30-F, advirtiendo que este retraso eleva el riesgo de incendios forestales.

La alcaldesa Claudia Adasme planteó que la Dirección de Vialidad del MOP es responsable del despeje de las vías y de los trabajos que evitan que la vegetación seca se transforme en combustible, sin embargo, despues de un retraso del proceso licitatorio, ahora se espera que durante la primera quincena de enero comiencen los trabajos, período en el que ya comenzaron los incendios en fase de mayor alerta.

“Los tiempos de mantencion los tenemos todos claros. Se supone que estos trabajos deberían haber comenzado en octubre, sin embargo estamos en enero y nada ocurre aún. No puede ser que por desidia no se hagan las cosas cuando corresponde. En cada kilómetro sin desbroce estamos dejando un riesgo de incendio latente”, señaló la autoridad de esta comuna del litoral norte de la V Región.

Asimismo, detalló que, ante la inacción estatal, la Municipalidad ha debido desplegar sus cuadrillas para mantener algunos puntos críticos. Aun así, reconoció que estos esfuerzos son paliativos y no reemplazan la responsabilidad que corresponde al nivel central.

“Hacemos todo lo que podemos, pero una comuna no puede enfrentar sola una emergencia que el país conoce de memoria. La prevención exige planificación con todas las complicaciones que un proceso de estas características puede presentar en el camino", aseveró la jefa comunal.

Desde su perspectiva, "el problema es político y estructural porque los municipios están siendo empujados a asumir tareas que no les corresponden, utilizando presupuestos locales que son limitados y pensados para otras necesidades urgentes de la comunidad".

Asimismo, insistió en que la prevención debe anticipar contratiempos porque “el verano no llega por sorpresa. No basta con prometer que las cosas se harán sino que deben hacerse a tiempo y bien”.

