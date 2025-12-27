Alerta en la Región de Valparaíso: Incendio descontrolado en Catemu arrasa con 4 casas

Un incendio forestal registrado la tarde de este sábado afecta al sector de San Carlos Alto, en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, lo que obligó a SENAPRED a solicitar la evacuación inmediata del sector ante el avance del fuego.

Para reforzar la evacuación preventiva en terreno, SENAPRED activó el sistema de mensajería SAE, haciendo un llamado a la comunidad a actuar con calma, seguir las instrucciones de los organismos técnicos y priorizar la seguridad personal.

Según información preliminar, el siniestro ha dejado al menos cuatro viviendas afectadas, mientras el incendio se mantiene en combate, con un importante despliegue de recursos terrestres y aéreos.

En el lugar trabajan cuatro brigadas especializadas, junto a un camión cisterna, un helicóptero y un avión cisterna, enfocados en contener la propagación del fuego y resguardar las zonas habitadas del sector San Carlos Alto.

PURANOTICIA