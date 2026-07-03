Alerta en la región de Valparaíso: anuncian intensas rachas de viento y probables tormentas eléctricas para este fin de semana

Un complejo escenario meteorológico afectará a la zona central del país durante los próximos días, luego de que el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitiera un aviso especial por la aproximación de una baja segregada, fenómeno que generará fuertes vientos e inestabilidad atmosférica en el área oceánica y costera.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad marítima, el sistema comenzará a manifestarse durante la mañana del sábado 4 de julio y se extenderá hasta las primeras horas del domingo.

En ese contexto, el Sargento 1° Luis Miranda detalló que el aviso por viento norte rige "para el tramo comprendido entre Los Vilos y Constitución, a contar de este sábado 4 de julio a las 8 de la mañana, declinando esta condición durante la madrugada del día domingo".

Las autoridades marítimas advirtieron que el sistema no solo dejará precipitaciones, sino también condiciones de riesgo para las embarcaciones y los habitantes del borde costero.

En esa línea, el Sargento Miranda explicó que esta condición "aportará con chubascos y probables tormentas eléctricas, alcanzando rachas de viento que bordearán los 25 nudos al paso activo de esta nubosidad’’.

No obstante, la principal preocupación radica en el alto nivel de inestabilidad asociado a la baja segregada, ya que podría favorecer la formación de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad sobre el océano, con posibilidad de alcanzar la costa.

Al respecto, el uniformado alertó que "dada la alta inestabilidad de esta baja segregada, no se descarta la posibilidad de formación de nubes tornádicas en área oceánica y la proyección de ellas a la costa".

Frente a este escenario, las autoridades llamaron a la población a actuar con precaución y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales, recordando que el detalle de este y otros avisos está disponible en el sitio web meteoarmada.directemar.cl.

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