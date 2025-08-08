Alejandro Guillier desiste del Senado por Valparaíso en pro de la lista única oficialista: "Hay que ayudar a simplificar las cosas"

Las negociaciones en el oficialismo para lograr una lista parlamentaria única con la cual competir en noviembre de manera unida, tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado, ya ha tenido más de algún caído en el camino, ya sea por acuerdos para privilegiar ciertas regiones por encima de otras, pero también para contribuir a la unión.

Un ejemplo de ello es el que ha dado el periodista y ex candidato presidencial el año 2018, Alejandro Guillier, quien en conversación con Puranoticia.cl confirmó que no competirá por un escaño en el Senado en representación de la región de Valparaíso; esto, para simplificar la conformación del listado de candidatos oficialistas en la zona.

"Las cosas han ido cambiando para bien, donde se va a ir en una sola lista, y eso genera una enorme presión de nueve partidos políticos que están esperando tener espacio. Por lo tanto, desistí de la postulación porque creo que hay que ayudar a simplificar las cosas y no complicarlas más", sostuvo el ex Senador por la región de Antofagasta.

De igual forma, precisó que "eso ha ido generando un cierto bloqueo y una dificultad para llegar a esta lista común, entonces para ayudar a descompromir decidí despejar un poco el camino porque, además, los radicales tenemos una legítima aspiración en la región del Maule y ahí tenemos muy buenos candidatos".

Cabe recordar que Alejandro Guillier recibió una propuesta del Partido Radical (PR) para competir por el Senado en la región de Valparaíso, ayudado también por el trabajo que ha sostenido con el diputado Tomás Lagomarsino, pero también por los respaldos que, desde su independencia, ha concitado con la directiva de esta colectividad.

Respecto a cómo toma esta decisión de abandonar su aspiración senatorial en Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que "estuve trabajando en las Elecciones Municipales que pasaron, apoyando candidatos en la Quinta y en la Metropolitana, que es donde podía tener más posibilidades de desplazamiento por razones de trabajo. Además recorrí la región, el interior y la costa, para conocer los problemas de la región".

Acerca de sus vínculos con la región de Valparaíso, el ahora ex precandidato señaló que siempre estuvo conectado con ella durante sus ocho años como Senador, integrando las comisiones de Minería, Energía, Defensa Nacional y Puertos, áreas que son importantes en la zona. "Tenía una relación muy estrecha y además traté de profundizarla recorriendo y, en ese recorrido, uno se vuelve a reenamorar", expresó Guillier.

No obstante, sentenció que "hay buena gente en el progresismo, y hay mucho candidato... esa es una realidad objetiva. Pero creo que hay una nueva generación que aspira legitimamente a tomar el protagonismo y nosotros de todas maneras podemos seguir ayudando; si esto no significa que uno deja la política, sino que simplemente había una aspiración legítima a ser parlamentario, pero las condiciones no se estaban dando adecuadamente y era mejor ayudar a despejar el cuadro".

