Alcaldesas de Valparaíso y Viña expresaron su apoyo al diputado Jorge Brito: "Recibir el apoyo de Macarena y Camila es un honor"

Las alcaldesas de Valparaíso, Camila Nieto, y de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, manifestaron públicamente su respaldo al diputado Jorge Brito, quien busca la reelección en la Cámara de Diputados representando al Distrito 7 de Valparaíso.

El parlamentario del Frente Amplio (FA), una de las principales cartas del oficialismo en la Quinta Región, valoró el gesto de las dos jefas comunales, destacando el trabajo conjunto y la sintonía en torno a los desafíos que tiene esta zona del país.

“Recibir el apoyo directo de Macarena y de Camila es un honor y una señal de unidad en torno a un proyecto común”, señaló el diputado Brito.

Desde Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti subrayó al respecto que “conozco muy pocos como él. Si tú eres una persona comprometida y te interesa que las condiciones de tu familia, de tu mamá, de tu abuela, de tu comunidad, de tus barrios, mejoren, tienes que votar por Jorge Brito Hasbún”.

Asimismo, el congresista del bloque de Gobierno complementó que “ese tipo de liderazgos son los que le hacen falta a Chile. Realmente se conmueve cuando las cosas son injustas, cuando las cosas son corruptas. Y es una persona, además, ultra proba. Conozco muy pocos como él, así que, como él, son las personas que deben llegar al Congreso Nacional. Con Jorge Brito, C61, somos del mismo equipo”.

En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que “yo voto Jorge Brito porque creo que faltan parlamentarios como él. Es una persona que realmente le duele ver la injusticia, y creo que esa injusticia es lo que lo moviliza a buscar desempeñar la función parlamentaria de la mejor manera posible".

"Es necesario hacer equipo, trabajar unidos y unidas, para que Valparaíso mejore y funcione. Yo voto Jorge Brito, C-61”, agregó la jefa comunal porteña.

OTROS APOYOS

El apoyo público de Ripamonti y Nieto se suma también al de los alcaldes Tomás Vodanovic, de Maipú; y Pablo Manríquez, de Juan Fernández.

Además, importante es mencionar que Jorge Brito realizó su cierre de campaña el pasado viernes con el retorno de los Balcones Culturales en la plaza Aníbal Pinto, actividad que contó con una amplia convocatoria y la presencia de figuras políticas como Diego Ibáñez, Constanza Martínez —presidenta del Frente Amplio—, además de consejeros regionales, concejales y diversos liderazgos locales.

